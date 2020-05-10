إغلاق 483 مؤسسة «غير ملتزمة» في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أكدت بلدية دبي إغلاق 483 مؤسسة خالفت الضوابط والاشتراطات الوقائية المعتمدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها تنفذ خطة رقابية مكثفة لضمان التزام المؤسسات العاملة في دبي، بالضوابط والتعليمات الوقائية، خصوصاً مع البدء التدريجي لفتح الاقتصاد.

وأوضحت البلدية أن الخطة شملت إعداد وتعميم الإجراءات الاحترازية على المؤسسات عن طريق الأنظمة الالكترونية والذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر التعاميم ذات الصلة من خلال موقعها الالكتروني. وأكدت توزيع مفتشين على مناطق الإمارة للتفتيش ميدانياً والتأكد من التزام المؤسسات بالاشتراطات الاحترازية. وقالت إن مخالفة الإجراءات الاحترازية تستوجب تحرير غرامة للمؤسسة المخالفة، ومن ثم إغلاقها.

وتشمل قائمة المؤسسات الصالونات، والمغاسل، ومؤسسات بيع وتداول المنتجات الاستهلاكية ومراكز التسوق، إلى جانب المؤسسات الغذائية والأسواق وغيرها من الأنشطة التي تشرف عليها البلدية. وذكرت أن عدد مفتشيها المسؤولين عن متابعة التزام المؤسسات، يبلغ 189 شخصا، بينهم ضباط تفتيش ومهندسو سلامة، إضافة إلى 22 مشرفا من رؤساء الفرق ومديري الأقسام.

ولفتت البلدية إلى تنفيذ 5 آلاف و728 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال فترة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية ومغاسل الملابس ومؤسسات بيع وتداول المواد الاستهلاكية، التي تشمل الصيدليات، ومحلات العطور، والعناية الشخصية، ومستحضرات التجميل. إضافة إلى المؤسسات الغذائية بمختلف تصنيفاتها.

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