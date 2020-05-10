الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى سيراليون لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19"

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في السنغال، عمر المهيري: "تلتزم دولة الإمارات بمساعدة شركائها في جميع أنحاء إفريقيا في الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، ومن شأن المساعدات المقدمة اليوم إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس من خلال تزويدهم بالحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم".

وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 479 طناً من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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