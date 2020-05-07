«خليفة الإنسانية» توزع 475 طن تمور إماراتية على 30 دولة حول العالم

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عن تدشين «مشـروع توزيع التمـور» على الدول الشقيقـة والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلـك من خـلال شحنهـا 475 طناً من التمور بحراً وجـواً إلى 30 دولـة حول العالم، حيث وصلت كميات التمور الى الجهات المستفيدة قبل حلول الشهر الكريم.

من جانبه، قال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية محمد حاجي الخوري: إن «المؤسسة تسعى كالعادة إلى توزيع التمور قبل شهر رمضان المبارك من كل عام لتسهم هذه الثمرة المباركة التي نبتت في تربة بلادنا الطيبة في دعم الحاجات الغذائية لمن هم في حاجة لها، حيث ان التمور معروفة بقيمتها الغذائية والصحية وخصوصاً للصائمين».

وأضاف: "إيصال التمور إلى المستفيدين في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة انتشار فيروس «كورونا المستجد» كان هدفاً أساسياً للمؤسسة، واستطاعت أن تنجح في إيصال هذه الكميات الكبيرة من التمور الى مستحقيها قبل وقف رحلات الشحن الجوي حول العالم.

ونفذت مؤسسة خليفة الإنسانية مشروع التمور بالتعاون مع سفارات الدولة في الدول المستفيدة من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والمساجد والمدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية ودور المسنين والمراكز والجاليات العربية والمسلمة في بلدان الاغتراب.

وشمل مشروع توزيع التمور 30 دولة حول العالم منها 5 دول عربية شقيقة وهي: البحرين 40 طناً من التمور ومصر 20 طن والمغرب 20 طن وسوريا 30 طن ولبنان 30 طن.

وكذلك وصلت التمور الى 14 دولة آسيوية وافريقية وهي: تنزانيا 15 طن وباكستان 20 طن وبنجلاديش 15 طن وماليزيا 15 طن واليابان 10 طن والمالديف 10 طن وتايلاند 20 طن وسيرلانكا 10 طن وكوريا الجنوبية 20 طن وسنغافورة 20 طن واثيوبيا 15 طن وموريشيوس 4 طن واوزبكستان 20 طن وكازاخستان 40 طن.

كما أرسلت المؤسسة الى الولايات المتحدة الأمريكية 20 طناً من التمور، بالإضافة عدد من الدول الأوروبية وهي إيرلندا 10 أطنان وإسبانيا 9 أطنان والاتحاد السويسري 8 أطنان وألمانيا 15 طناً وبلجيكا 5 أطنان وبيلاروس 10 أطنان وصربيا 5 أطنان والمملكة المتحدة 15 طناً وإيطاليا 2 طن والبرتغال 2 طن.

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