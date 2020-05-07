"خليفة الإنسانية" توزع 475 طناً من التمور على 30 دولة حول العالم

أكملت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية "مشروع توزيع التمور" على 30 دولة شقيقة وصديقة حول العالم، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتم شحن 475 طناً من التمور بحراً وجواً إلى هذه الدول.

وقال المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، محمد حاجي الخوري، إن المؤسسة تسعى كالعادة إلى توزيع التمور قبل شهر رمضان المبارك من كل عام، لتسهم هذه الثمرة المباركة التي نبتت في تربة بلادنا الطيبة، في دعم الحاجات الغذائية لمن هم في حاجة لها، مؤكداً أن إيصال التمور للمستفيدين في ظل هذه الظروف الحالية، كان هدفاً أساسياً للمؤسسة.

ونفذت المؤسسة مشروع التمور بالتعاون مع سفارات الدولة في الدول المستفيدة، من خلال مؤسسات المجتمع المدني والمستشفيات والمساجد، والمدارس والمعاهد والمراكز الإسلامية، ودور المسنين والمراكز والجاليات العربية والمسلمة في بلدان الاغتراب.

وشمل مشروع توزيع التمور 30 دولة حول العالم، منها خمس دول عربية شقيقة، هي: البحرين (40 طناً من التمور) ومصر (20 طناً) والمغرب (20 طناً) وسورية (30 طناً) ولبنان (30 طناً).

ووصلت التمور إلى 14 دولة آسيوية وإفريقية، وهي: تنزانيا (15 طناً) وباكستان (20 طناً) وبنغلاديش (15 طناً) وماليزيا (15 طناً) واليابان (10 أطنان) والمالديف (10 أطنان) وتايلاند (20 طناً) وسريلانكا (10 أطنان) وكوريا الجنوبية (20 طناً) وسنغافورة (20 طناً) وإثيوبيا (15 طناً) وموريشيوس (أربعة أطنان) وأوزبكستان (20 طناً) وكازاخستان (40 طناً).

كما أرسلت المؤسسة إلى الولايات المتحدة الأميركية 20 طناً من التمور، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، هي: إيرلندا( 10 أطنان) وإسبانيا (تسعة أطنان) والاتحاد السويسري (ثمانية أطنان) وألمانيا (15 طناً) وبلجيكا (خمسة أطنان) وبيلاروس (10 أطنان) وصربيا (خمسة أطنان) والمملكة المتحدة (15 طناً) وإيطاليا والبرتغال (طنان لكل منهما).

وتحرص مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، كعادتها في الشهر الكريم من كل عام، على دعم الفئات التي تعاني الظروف الاقتصادية الصعبة، وتخصص كميات كبيرة من التمور للشعوب الشقيقة والصديقة خلال الشهر الفضيل لتعزيز أوجه الخير والعطاء، وتأكيداً من المؤسسة على أداء رسالتها الإنسانية على الساحة الدولية على أكمل وجه.