المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

رسائل

تلقّى قراء رسائل مجهولة المصدر على هواتفهم المتحركة، تدعوهم إلى المشاركة في مسابقات تمنح الفائزين بها جائزة مالية كبيرة، مشيرين إلى أن الرسائل تتضمن طلب الحصول على معلومات خاصة عن المشارك، متسائلين عن قانونية هذه الرسائل والمسابقات؟

مصرف

لاحظ قارئ أن بعض المصارف الإسلامية التي اعتادت تأجيل الاقتطاعات الشهرية في رمضان، قامت بهذا التأجيل مبكراً خلال العام الجاري، مرجحاً أن يكون ذلك عائداً إلى توجه المصارف لدعم المتعاملين في ظل ظروف مواجهة جائحة «كورونا».

تهديد

رصد أولياء أمور طلبة، خلال متابعتهم نظام تعلم أبنائهم عن بُعد، سلوكيات اعتبروها غير مقبولة من بعض المعلمين، بينها توجيههم تهديداً ووعيداً إلى الطلبة، ما اضطر أسراً إلى تقديم شكوى بحقهم إلى إدارة المدرسة، مؤكدين أهمية أن يكون المعلم قدوة يحتذى بها.

تأخّر

طلبت قارئة وجبة إفطار لعائلتها عن طريق تطبيق معروف بالطلبات، قبل موعد أذان المغرب بساعة، لكنها بقيت تتابع طلبها مدة ساعتين، قبل أن يصل المندوب متأخراً، وبعد أن تكبدت كلفة الاتصال المتكرر على الرقم 600.

تنويه

نوّه متسوقون بالتنظيم الذي يقوم به متطوعو «الهلال الأحمر» في المراكز التجارية بأبوظبي، وما يقدمونه من دعم للجمهور وتوعية وتعامل حسن.

مدرسة

رفضت مدرسة خاصة في دبي، إعادة رسوم الحافلات للفصل الثالث، على الرغم من تأكيد هيئة المعرفة على ذلك، في حين قامت بتحصيل ربع رسوم العام الدراسي المقبل، مخالفة قرارات الهيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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