المصدر: دبي-الامارات اليوم.

قفازات

طالب مستهلكون بإلزام البقالات بتوفير قفازات للمستهلكين، في ظل تجاهل الكثير منها هذا الإجراء، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال عدوى فيروس «كورونا».

كتب

طالب ذوو طلبة، في مدارس خاصة، باسترجاع جزء من رسوم الكتب للفصل الثالث، خصوصاً أنهم لم يتسلموها، في الوقت الذي أوشك فيه العام الدراسي على الانتهاء.

رياضة

تبث اتحادات وأندية رياضية رسائل عبر مواقعها على شبكة الإنترنت، لتشجيع الأسر والأفراد - بمختلف فئاتهم - على ممارسة الرياضة بشكل منتظم داخل المنازل، من أجل المحافظة صحتهم العامة، وتعزيز المناعة الذاتية لديهم.

تعقيم

لاحظ قارئ، في مدينة العين، عدم التزام أحد المتاجر المعروفة في منطقة السوق، بتطبيق سياسة التعقيم وتوفير القفازات البلاستيكية، ومراقبة التباعد بين المتسوقين.

لاعب

لاعب أجنبي، في دوري الخليج العربي، اعتاد نشر فيديوهات خاصة لعائلته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» في خانة «أستوري»، ولاحظ بعض القراء أن عدداً من تلك الصور يتسم بالجرأة الاجتماعية، وفقاً لوصفهم.

دراسة

وعدت إحدى المدارس الخاصة بدبي أولياء الأمور الذين تأثروا مالياً بوباء كورونا المستجد، بدراسة مطالبهم بخفض رسوم الفصل الدراسي الثالث، وطالبتهم بإرسال ما يثبت تأثرهم مالياً، لكنها لم تتواصل معهم للتشاور حول رد جزء من الرسوم الدراسية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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