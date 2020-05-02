الطقس غداً مغبر وغائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع فرصة لحدوث البرق والرعد خاصة شمالاً وشرقاً وفى الجزر، مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وجنوبية شرقية - شمالية غربية / 22 - 32 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط الموج - مضطرب أحيانا فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:26 الثاني عند الساعة 23:24 الجزر الأول عند الساعة 15:53 الجزر الثاني عند الساعة 04:27 بحر عمان: متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:51 والمد الثاني عند الساعة 05:45.

الجزر الاول عند الساعة 12:33 الجزر الثاني عند الساعة 01:33.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 29 50 20 دبي 38 30 50 15 الشارقة 37 29 55 15 عجمان 37 30 50 20 أم القيوين 37 29 55 20 رأس الخيمة 37 29 60 25 الفجيرة 39 29 70 30 العين 39 30 40 15 ليوا 40 27 65 20 الرويس 37 29 60 20 السلع 37 30 60 20 دلما 32 27 65 25 طنب الكبرى 33 26 65 30 طنب الصغرى 33 26 65 30 أبو موسى 33 26 60 30

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