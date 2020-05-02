65 مليون درهم مصروفات «صندوق الزكاة» على 3500 أسرة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن الأمين العام لصندوق الزكاة، عبدالله بن عقيدة المهيري، أن إجمالي حجم المصروفات التي أنفقتها لجنة الصرف التابعة للصندوق، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 65 مليون درهم، استفاد منها مستحقون ضمن نحو 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال المهيري: «إن لجنة الصرف عقدت 62 اجتماعًا خلال الربع الأول من العام الجاري، أقرت خلالها تقديم 65 مليونا و263 ألفا و921 درهما لمستحقيها من الأُسر المحتاجة، التي بلغ عددها 3529 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة».

وأوضح أن مشروع «الدخل الضعيف» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، حيث بلغت مصروفاته 29 مليونا و390 ألفا و550 درهما لـ839 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «تلاحم» الموجه للمطلقات، حيث بلغت إجمالي مصروفاته سبعة ملايين و620 ألف درهم لــ 282 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، من ثم المستفيدين من أموال الزكاة من مشروع مودة «مواطنة زوجة أجنبي» حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع ستة ملايين و192 ألف درهم لـ180 عائلة مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

وأكد المهيري أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

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