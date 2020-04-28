28 % زيادة في الحيوانات والمواشي المستوردة بالأسواق المحلية خلال 3 أشهر

المصدر: أمين الجمال - دبي

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة أن أعداد الحيوانات والمواشي المستوردة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 250.4 ألف رأس شملت (الأغنام والأبقار والجمال) بنسبة زيادة 28%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، التي شهدت استيراد 195.2 ألف رأس، مؤكدةً تكثيف وتعزيز الخدمات التي تقدمها لمستوردي الحيوانات، وتوفيرها عبر قنواتها الإلكترونية والذكية كافة، وتسريعها لإجراءات الفحوص اللازمة، لضمان أعلى معايير الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوّع الغذائي بالإنابة، سلطان علوان، لـ«الإمارات اليوم»: إن «الوزارة تعمل على ضمان استمرارية واستدامة سلاسل توريد الغذاء، انطلاقاً من توجيهات قيادة الدولة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعزيز مرونة واستمرارية الخدمات المقدمة لمستوردي الثروة الحيوانية والمواشي».

وأشار إلى أن الوزارة استبدلت شرط تقديم الشهادات الأصلية، خصوصاً الشهادات الصحية للإرساليات، بتحميل نسخ منها عبر القنوات الذكية والإلكترونية لخدمات الوزارة، تسهيلاً على مستوردي الماشية، والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة.

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