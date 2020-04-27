6 إجراءات جديدة لفحص وتسجيل السيارات في قرية «اينوك»

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن تطبيق ستة إجراءات تنظيمية داخل قرية «اينوك» لفحص وتسجيل السيارات خلال شهر رمضان، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

وأشار مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد الحميدي، إلى إن الإجراءات الجديدة تشمل انجاز المعاملات المرورية عبر بواباتي الدخول رقم 1 و3، حيث سيتواجد موظف مختص في كل منها، وثانياً سيتم فتح البوابة رقم 2 لفحص المركبات وسيتم توجيه المراجعين لهذه النقاط من قبل موظف الأمن المتواجد في المكان، وثالثاً، سيتم اغلاق جميع البوابات الرئيسية في قرية التسجيل، ورابعاً عدم السماح للمراجعين بالدخول من خلالها في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص مكتبي استقبال للفحص، وخامساً، دفع رسوم فحص المركبات وتسليم النتائج عن طريق موظف مختص دون الحاجة لدخول المراجع للداخل، حفاظاً على السلامة والصحة العامة، وسادساً، على المراجع التوجه بعد الانتهاء من إجراءات المعاملة مباشرة بسيارته إلى مصنع الأرقام لاستلام ملكية ولوحات الأرقام الجديدة.

وأوضح إلى أنه تم البدء في تطبيق الإجراءات الجديدة بداية من اليوم، لافتا إلى أن المعاملات تتضمن فحص وتجديد المركبة وتسجيلها وتحويلها لداخل أو خارج الدولة ونقل ملكية تالف ومقاسات قاعدة المركبة «الشاسيه» لكافة امارات الدولة، ودعا الجمهور بالتقيد الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات للاسهام في منع تفشي فيروس كورونا المستجد ومنعا لانتقال العدوى وانجاح جهود الدولة في هذا الجانب.

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