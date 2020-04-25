بجهود الإمارات.. أسرة بريطانية يلتئم شملها بعد شهر من فراقها مع طفلتها

المصدر: دبي - وام

أعربت أسرة بريطانية، مقيمة في الدولة، عن شكرها وامتنانها لدولة الإمارات العربية المتحدة، على مساعدتها للعودة إلى دبي، بعد أن علقت في جنوب إفريقيا لمدة شهر، ليلتئم شملها مع ابنتها البالغة من العمر عامين، والتي بقيت في دبي.

فلدى عودتهما، يوم الأربعاء الماضي إلى دبي، قال المواطن البريطاني مارك هيل، الذي يعيش في دبي منذ عقدين، وزوجته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام): «من الجيد أن أعود إلى الوطن، فدبي بمثابة وطني ووطن أطفالي.. ليس هناك من كلمات تعبر بما فيه الكفاية عن امتناننا لحكومة الإمارات»، مشيرين إلى أنهما كانا يحسبان كل ثانية، خلال الشهر الماضي، بانتظار رؤية ابنتهما.

وكان الزوجان قد قررا عدم اصطحاب طفلتهما، عندما ذهبا لقضاء إجازة قصيرة إلى كيب تاون، الشهر الماضي، حيث حال إغلاق الحدود - غير المتوقع، بسبب الإجراءات العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد - دون تنفيذ خططهما للعودة إلى الدولة، فيما بقيت طفلتهما في رعاية مربية ومساعِدة منزلية بدبي.

وبعد محاولات عدة للعودة، تمكن الزوجان - بمساعدة سفارة الدولة في جنوب إفريقيا، وبفضل ترتيبات السلطات الإماراتية - من العودة إلى دبي، حيث خضعا لحجر صحي في أحد الفنادق، قبل أن يعودا إلى بيتهما في دبي.