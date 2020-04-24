"داماك الخيرية" تساهم بمليون درهم في حملة "10 ملايين وجبة"

المصدر: دبي ـ وام

أعلنت "مؤسسة حسين سجواني - داماك الخيرية" عن مساهمتها بمليون درهم أي ما يعادل 125 ألف وجبة في حملة "10 ملايين وجبة"، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي، لتوفير الدعم الغذائي وتخفيف تداعيات تحدي وباء "كوفيد - 19" العالمي على الفئات الأكثر تضرراً من تبعاته ومد يد العون للمحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة.

وتواصل حملة "10 ملايين وجبة"، التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإطلاقها وتشرف على تنفيذها حرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، تلقي المساهمات من مختلف القطاعات المجتمعية والمؤسسات والشركات والأفراد لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بتداعيات تحدي وباء كوفيد-19 .

وتعتبر حملة " 10 ملايين وجبة " الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها لتوفير الوجبات الغذائية أو الطرود التموينية للأفراد والأسر المتعففة والمعسرين ممن تضرروا من الحالة الاستثنائية التي فرضتها إجراءات التعامل مع تحدي وباء كورونا المستجد.