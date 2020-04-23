محمد بن راشد والحكام يأمرون بالإفراج عن نزلاء بمناسبة حلول شهر رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم ووام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالإفراج عن 874 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن العفو يأتي في إطار حرص صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح المشمولين بالعفو فرصة الانضمام إلى ذويهم، في هذه المناسبة العطرة، بكل ما تحمله من قيم الرحمة والإحسان والتسامح، وفرصة كبيرة للتوبة والرجوع عن أخطاء اقترفها أناس بحق أنفسهم وأهلهم ومجتمعهم، ولإعطائهم المجال لمعاودة الانخراط في المجتمع، ولإدخال البهجة والسرور إلى أبنائهم وإخوانهم وأسرهم، في مناسبة جليلة، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن. وقد باشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي، والجهات المختصة، لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.

كما أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بالإفراج عن 369 نزيلاً، من الذين يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 72 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي المكرمة حرصاً من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة، ولإدخال الفرحة إلى أسرهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 584 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية، وتكفل سموه بسداد كل الالتزامات المالية المترتبة عليهم جراء تلك الأحكام، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الخطوة الكريمة، في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة، ولتخفيف معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قبل بداية الشهر الفضيل.

- الإفراج عن 874 نزيلاً في دبي، و369 بالشارقة، و72 بالفجيرة، و584 في رأس الخيمة.