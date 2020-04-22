بالفيديو ..استقبال حافل لـ 150 متعافياً من "كورونا" بمنطقة ومركز شرطة نايف

المصدر: وجيه السباعي ومحمد فودة-دبي:

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ‏عضو ‏ المجلس الوطني الاتحادي ضرار بالهول الفلاسي أنه تم الاحتفال بتعافي 150 شخصاً من فيروس كورونا المستجد، بعد تجاوزهم لفترة الحجر الصحي الصحي المحددة، والتأكد من سلامتهم وتعفيهم التام.

واستقبل مركز شرطة نايف طلائع المتعافين من فيروس كورونا بعد التأكد من شفائهم التام بحسب مصدر أمني في شرطة دبي أكد لـ"الإماارات اليوم" أنه بمثابة رسالة تطمينية للجميع بأن الدولة تقف إلى جانبهم وتحرص على توفير أقصى درجات الرعاية لهم. وظهر في فيديو على حساب مؤسسة وطني على تويتر استقبال المتعافين في أجواء احتفالية،ألقيت خلاله كلمات ترحيبية بالمتعافين وتشجيعية لهم.

وقال الفلاسي لـ" الإمارات اليوم " أن طلائع المتعافين تشمل عمال وسكان بالمنطقة، ومخالطين لأشخاص أصيبوا من قبل، مشيراً إلى أن تعافيهم يعود إلى الالتزام الكامل بالإجراءات الصحية المحددة، وزيادة الوعي حول خطورة المرض، وتوقع المزيد من حالات التعافي خلال الفترة الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الجهود المبذولة في منطقة نايف تعتبر مجتمعية بامتياز حيث تشارك فيها معظم المؤسسات، بالإضافة إلى المتطوعين، الذين يقومون بتزويد الناس بالسلال الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم، فضلاً عن الدور الذي تقوم به هيئة صحة في دبي، من حيث تأمين الرعاية الصحية اللازمة، كذلك الجهد الكبير الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبلدية دبي، في عمليات التعقيم، وتوفير النظافة التامة، الأمر الذي يحاصر الوباء ويقلل من احتمالات الإصابة به..

بجهود حكومتنا الرشيدة واحترافيتها في إدارة الأزمات ومتابعة حالات المرضى بفيروس #كورونا المستجد ، يستقبل مركز شرطة نايف طلائع المتعافين من الفيروس بعد شفائهم شفاءً تاماً ، شكرا لـ #خط_دفاعنا_الأول pic.twitter.com/3NX8Khwl1U — Watani | وطني (@Watani) April 21, 2020