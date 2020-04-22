المصدر: دبي-الامارات اليوم.

«صرف»

طالب متعاملون مع شركة عجمان للصرف الصحي الشركة بتقديم تسهيلات لمتعاملها في عملية سداد الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وبحث إمكانية سدادها لاحقاً، وذلك تسهيلاً عليهم في ظل الظروف الصحية الراهنة.

تسويق

حاول متسوق شراء لعبة لطفلته من موقع تسويق إلكتروني شهير، إلا أنه فوجئ بأن أقرب موعد للتسليم بعد 32 يوماً، مشيراً إلى أنه حاول الشراء عبر مواقع أخرى ووجد النتيجة متشابهة، داعياً إلى إيجاد طرق تسليم أسرع.

معقمات

لاحظ قراء أن البنوك لا تهتم بتجديد عبوات المعقمات بجوار أجهزة الصرّاف الآلي بعد نفادها، مؤكدين أن التعقيم مسألة ضرورية للغاية للحماية من الفيروسات.

تأجيل

تقدم متعامل مع بنك أبوظبي الأول بطلب لتأجيل قسط القرض الشخصي، وفق الإجراءات المعتادة سابقاً قبل أزمة «كورونا»، من دون أن يطلب أي استثناءات، لكن البنك لم يرد عليه لأكثر من أسبوعين.

تطبيق

حاول قارئ استرجاع كلمة المرور الخاصة بتطبيق بنك الإمارات دبي الوطني، لإجراء تحويلات مالية، بشتى الوسائل المتاحة، لكن التطبيق لم يكن معداً لهذا الأمر، وأقفل من تلقاء نفسه بحجة أنها محاولة اختراق لحساب العميل، ولدى تواصله مع موظفي خدمة العملاء تبين أنهم ليسوا مدربين للتعامل مع مثل هذا الطلب، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com