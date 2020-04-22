«طرق دبي» تدعم 3 فئات مجتمعية بمبادرات خيرية

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ مبادرات خيرية، تستهدف ثلاث فئات مجتمعية تتضمن: كبار المواطنين والأسر المتعففة وموظفي أعمال النظافة والأمن في المستشفيات، وذلك في إطار التزامها بمسؤولياتها المجتمعية، التي حملتها على التجاوب والإسهام في الحملة الوطنية «10 ملايين وجبة»، وكذلك ضمن تنفيذها نهج الهيئة الدائم في تقديم الخير والمعونة في شهر رمضان المبارك.

وقالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، روضة المحرزي، إن الهيئة ستنفذ مبادرتين، في إطار استجابتها للمبادرات الإنسانية لحكومة دبي، واستكمالاً لمبادرات الهيئة الرمضانية السنوية، مثل المير الرمضاني وباص الخير، وغيرهما، مؤكدة أن فئة كِبار المواطنين ستحظى باهتمام خاص، نظراً لمكانتها المهمة في المجتمع، بالإضافة إلى دعم الفئات المتعففة التي تتحمل حالياً أعباء غير اعتيادية، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتابعت المحرزي أن الهيئة ستنفذ المبادرات وفق الشروط التي تفرضها تحديات انتشار فيروس كورونا في العالم ودولة الإمارات، حيث ستطبق كل الإجراءات الاحترازية، للتمكن من تطبيق مبادراتها بما يضمن سلامة وصحة المستفيدين منها.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام مركبات «تاكسي دبي» في توزيع بطاقات نول على كِبار المواطنين، والتي تتوافر في رصيدها مبالغ مالية تمكنهم من شراء احتياجاتهم في الشهر الكريم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع لتحديد الأشخاص المستهدفين من المبادرة، كما سيتم توزيع بطاقات نول بأرصدة مالية على أسر عدد من سائقي مركبات الأجرة، وذلك لمساعدتهم على شراء احتياجاتهم اليومية.

وأوضحت أن الهيئة ستقدم وجبات الإفطار لعمال النظافة وموظفي الأمن في مستشفى لطيفة، ومستشفى راشد، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دعماً لهذه الفئات التي تعمل بصمت وسط أجواء صعبة جراء فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع شركة سيركو المشغل لمترو دبي، وشركة «طلبات».

وأضافت المحرزي أن فريق متطوعين من الهيئة مُجهزين بأقصى درجات الحماية الصحية، سيتولى الإشراف على توفير هذه الوجبات في الجهات الطبية وتسليمها إلى المنسقين المعنيين بها، وفق آلية تتبعها هذه الجهات لضمان توصيلها للمستهدفين بشكل آمن.

وأكدت حرص الهيئة على أن تكون على قدر التحديات والظروف الصعبة، التي قد تطرأ على البلاد، وأنها تعمل بدأب على تقديم خدماتها ومبادرتها، ضمن رؤية تتسق مع توجهات القيادة.