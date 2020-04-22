الإمارات تعيد الطفلة الألمانية «جوديفا» إلى أحضان والديها

المصدر: أبوظبي - وام

تمكنت دولة الإمارات، بالتنسيق مع السلطات الألمانية، من إعادة طفلة ألمانية، تبلغ من العمر سبع سنوات، إلى أحضان والديها اللذين يعيشان في أبوظبي، رغم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلدين.

وكانت الطفلة «جوديفا» قد سافرت من أبوظبي إلى ألمانيا مع جدها وجدتها وعدد من أفراد عائلتها في الثامن من مارس الماضي، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بـ«كورونا» حالت دون عودتها إلى الإمارات، والتي كان مخططاً لها في 22 مارس الماضي.

وبعد انتظار وترقب طويل عادت الطفلة إلى الإمارات، يوم الاثنين الماضي، بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات الألمانية، ليلتئم شمل الطفلة الألمانية مع والديها المقيمين في دولة الإمارات، بعد أن قضت شهراً كاملاً في ألمانيا دون تمكنها من العودة، لكن بفضل التنسيق بين السلطات في دولة الإمارات وألمانيا تمكنت «جوديفا» من الالتحاق بأسرتها في الإمارات.

وقالت والدة الطفلة، فيكتوريا جيرتكي، إن النهاية السعيدة لهذه التجربة الصعبة على أسرتها أثبت صحة أهم قرار اتخذته وزوجها في حياتهما بالانتقال إلى الإمارات للعمل والاستقرار.

وظلت «جوديفا» تترقب العودة إلى والديها في أبوظبي، بعد أن قررت السلطات في دولة الإمارات وألمانيا تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، في إطار الإجراءات العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

واستقطبت «جوديفا»، التي تدرس في الصف الأول في إحدى مدارس أبوظبي، اهتمام وتعاطف زملائها، بعد أن التحقت بصفها الدراسي من خلال نظام التعليم عن بعد، أول من أمس.

وعبّرت والدة الطفلة عن امتنانها للمسؤولين في دولة الإمارات، وأعضاء السفارة الألمانية في أبوظبي، وسفارة الإمارات في برلين، لما أبدوه من تفهم، وما بذلوه من جهود، توجت بعودة ابنتهم إلى حضن أسرتها.