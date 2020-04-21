الإمارات تقدم 260 طناً مساعدات طبية لـ 24 دولة لمكافحة «كورونا»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن مساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وصلت إلى 24 دولة في جميع قارات العالم، حيث بلغ إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 260 طناً من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة 260 ألف شخص من العاملين في الرعاية الطبية.

واستعرض التقرير حجم وطبيعة المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات للدول الموبوءة بفيروس كورونا المستجد، والجهود التي بذلتها سفارات وقنصليات دولة الإمارات في إيصال هذه المساعدات عبر الطائرات الوطنية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الإمارات في إعادة رعايا بعض الدول إلى أوطانهم، وإنقاذ رعايا دول تقطعت بهم السبل في مناطق مختلفة حول العالم، وإعادتهم إلى أوطانهم سالمين.

وشملت مساعدات الإمارات لدول العالم، امدادات طبية حيوية، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية الأخرى وآلاف من الأجهزة ووحدات الاختبار ومعدات الفحص.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ومن خلال الاتحاد للطيران وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة على إعادة 25 مواطناً أمريكيا إلى بلادهم، لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما كانت سفارة الإمارات في واشنطن من أوائل المتبرعين للمركز الوطني لطب الأطفال، الذي أطلق أول موقع اختبار الأطفال والمرضى الصغار المصابين بفيروس كورونا المستجد في واشنطن.

وفي بريطانيا، حولت دولة الإمارات «إكسل لندن» والذي يعد أكبر مكان للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية والمملوك بالكامل لحكومة أبوظبي، إلى مستشفى ميداني طارئ لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، وستتسع المنشأة الجديدة لتي سميت بمستشفى ان اتش اس لـ4 آلاف سرير، وستكون قادرة على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي للمصابين بالفيروس.

وتجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على التعاون المشترك مع دول العالم لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارات وقناصل البعثات التمثيلية المعتمدة لدى الدولة.

وبعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات دولة الإمارات، وخلال فترة أسبوعين تم إنجاز عدد 127 عملية إجلاء جوية للرعايا الأجانب حتى الآن، ما يعادل إجلاء مجموع 22900 شخص، كما أن العمل جارٍ على 27 عملية إجلاء قابلة للزيادة خلال الأيام القليلة القادمة.

«الصحة العالمية»: 85% من المساعدات الطبية مصدرها الإمارات

أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود دولة الإمارات في دعم التعاون الدولي لمكافحة فيروس كورونا الجديد، خاصة الدور الذي تنهض به المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

وأشارت المنظمة إلى أن المدينة سجلت أرقاما قياسية بعد أن وزعت أكثر من مليون زوج من قفازات الفحص والأقنعة الجراحية، وأكثر من 100 ألف عباءة جراحية، أي ما يعادل أكثر من 85% من استجابة المنظمة للسلع الطبية العالمية في سبيل القضاء على الوباء حتى الآن.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية وقائد فريق عمليات الطوارئ، روبرت بلانشارد، في حديث لقناة «يورو نيوز»: إن منظمة الصحة العالمية أرسلت معدات وقاية شخصية ومستلزمات مخبرية إلى 64 دولة من خلال 100 شحنة حتى الآن، إلى جميع المناطق الـ6 التابعة للمنظمة من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.