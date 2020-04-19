المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حجز

استغرب ذوو طلبة في مدرسة خاصة بدبي، من إصرار إدارة المدرسة على إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني، لمطالبة أولياء الأمور بالحجز لأولادهم للعام المقبل، وهو ما يتطلب سداد رسوم مالية تبلغ 600 درهم غير مستردة، من دون مراعاة الظروف الراهنة، داعين المدرسة إلى اتباع سياسات مرنة بتأجيل تلك الرسوم.

تصاريح

نوّه مستخدمون بخدمة تصاريح الخروج من شرطة دبي، أثناء عمليات التعقيم الوطني التي تمتد على مدار اليوم، لافتين إلى سهولة استخدامها وسرعة تلقيهم للموافقات على هواتفهم المتحركة بمجرد إدخال الطلبات فوراً.

تأمين

أشاد قراء بمبادرات أطلقتها شركات تأمين تعمل في السوق المحلية، تمثلت في منح المتعاملين خصومات على وثائق السيارات أو تمديدها لشهر إضافي مجاناً، مطالبين بقية الشركات العاملة في القطاع بأن تحذو حذوها، في ظل تقييد الحركة المرورية للمركبات.

«نون»

اشتكى قارئ بطء الخدمة التي تقدمها «نون»، إذ طلب مشتريات عبر التطبيق الذكي، منذ ما يزيد على أسبوعين، إلا أنه لم يحصل على طلبه حتى الآن، لافتاً إلى أنه يتلقّى من «نون» رسالة بشكل يومي تفيد بأن طلبه سيتأخر، من دون تحديد موعد لتسلمه الطلب.

مشي

لاحظ قراء أن المئات من السكان في الشارقة، يمارسون رياضة المشي على كورنيش بحيرة خالد والممزر، قبل بدء تقييد الحركة المقرر في الثامنة من مساء كل يوم بنحو ساعتين، مشيرين إلى أن أغلبيتهم لا يلتزمون بالتباعد الجسدي، ويسيرون على شكل مجموعات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com