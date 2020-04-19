12 معلومة عن الحملة الوطنية «الإمارات تتطوّع»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم التطوع خلال الأزمات، الحملة الوطنية «الإمارات تتطوّع» لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وتتيح الحملة نوعين من التطوع؛ ميداني وافتراضي، وفقاً لخبراتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (www.volunteers.ae)

ويوفر التطوع الميداني فرص تطوع مخصّصة لمن يمتلكون خبرة في المجال الطبي، أو أي تخصّصات أخرى يُمكنهم من خلالها مساندة الهيئات التي تقف في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

أما التطوع الافتراضي، فيتيح فرص تطوع عن بُعد لمختلف أفراد المجتمع، تُمكّنهم من المساهمة في الحملة من خلال تقديم خبراتهم ومهاراتهم الخاصة من منازلهم للحفاظ على سلامتهم. ويُمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة في الحملة من خلال فرص التطوع الافتراضي أو الميداني، على حد سواء.

وهناك 12 معلومة عن الحملة، يبحث عنها الراغبون في الاشتراك في فعالياتها، يتضمنها الإنفوغراف.