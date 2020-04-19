الطقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع «المركز الوطني للأرصاد» أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية ليلاً، خصوصاً على الجزر والبحر. وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 20 - 30 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 00:27، والجزر الأول عند الساعة 32:17 والجزر الثاني عند الساعة 52:05.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:13، والمد الثاني عند الساعة 08:29. والجزر الأول عند الساعة 13:54، والثاني عند الساعة 42:02.