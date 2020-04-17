الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة علقوا في جزيرة سقطرى

المصدر: أبوظبي ■وام

أجلت الإمارات 11 مواطناً من رعايا دول صديقة، تشمل: الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية، أثناء زيارة سياحية، منذ يوم 11 مارس الماضي.وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول: «تماشياً مع الجهود التي تبذلها الإمارات في إطار تضامنها مع الدول المتضررة من فيروس (كورونا)، فقد قامت بإجلاء عدد من رعايا الدول الصديقة، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى، تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، ولم شملهم بعائلاتهم»، مؤكداً أنهم «يحظون حالياً برعاية صحية شاملة على أرض الإمارات، للتأكد من سلامتهم، قبل عودتهم إلى بلدانهم». وأضاف أن «هذه المبادرة الإنسانية تأتي بناءً على طلب من دول عدة، وانطلاقاً من السياسة الثابتة والتعاون البناء لدولة الإمارات مع حكوماتها».

وذكر أن «الإمارات ملتزمة بتقديم أشكال الدعم كافة للدول والشعوب المتضررة من أزمة

(كوفيد-19)، إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية».