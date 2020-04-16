بلدية دبا الفجيرة تخالف 6 منشآت.. تعرف إلى السبب

المصدر: دبا الفجيرة- الإمارات اليوم

خالفت بلدية دبا الفجيرة 6 منشآت لم تلتزم بتعليمات الحظر أثناء فترة برنامج التعقيم الوطني، بارتداء الكمامات والقفازات وضرورة التعقيم المستمر، إضافة إلى انذار سوبرماركت بضرورة وضع ملصقات الأسعار على المعقمات، إلى جانب إغلاق سوبرماركت ‫ لعدم التزامه بالشروط الصحية، ولعدم وجود بطاقة صحية للعامل، وذلك في إطار التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وشدد مدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي بضرورة التزام جميع المنشآت المعنية التقيد والالتزام بالإجراءات التي تفرضها البلدية، وأن البلدية لن تتهاون مع أي منشأة لاتلتزم بالقوانين والإشتراطات الصحية وستتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

كما نوه بضرورة اتباع الارشادات الصحة العامة لتجنب أية مخالفات تصدر بحق المخالف، وذلك في إطار حرص البلدية في تقديم أفضل المنتجات والسلع في مختلف أسواق مدينة دبا، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك التي تعتبر من أوليات البلدية.