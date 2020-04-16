المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أقساط

على الرغم من التوجيهات الرسمية للبنوك بتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات الصغيرة، فقد قام العديد من البنوك بخصم الأقساط المستحقة على المتعاملين، رغم تقديمهم طلباً للتأجيل، ما زاد من أعبائهم.

دراجات

اشتكى سكان، في مدينة دبي، من قيادة سائقي الدراجات النارية، التابعين لشركات توصيل طلبات المطاعم والخدمات الأخرى بسرعة كبيرة، مستغلين خلو الشوارع حالياً من كثافة المركبات، في أعقاب تطبيق برنامج التعقيم الوطني على مدار الـ24 ساعة.

دورات

اقترح أولياء أمور طلبة، على المدارس، تنظيم دورات متخصصة في التعليم عن بُعْد لمدرسيها، لتطوير مهاراتهم في هذا المجال، بعدما لاحظوا أن عدم امتلاك بعض المعلمين مثل هذه المهارات يعيق عملية التعلم.

خصم

أرسلت مدرسة خاصة، في إمارة الشارقة، رسائل نصية إلى ذوي الطلبة تبلغهم بخصم نسبة 20% من رسوم الفصل الدراسي الثالث الحالي، وترحيلها إلى الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل، تضامناً مع ذوي الطلبة خلال الظروف الراهنة.

كمامات

يتعمد متسوقون، في عجمان، ارتداء كمامات يدوية الصنع، بصورة قد تشكل خطراً على سلامة غيرهم من المتسوقين، رغم تدني أسعار الكمامات المطابقة للمواصفات.

طلبات

تشترط بعض البقالات ومحال «السوبرماركت»، حداً أدنى من المشتريات لتوصيلها إلى المنازل، مع ارتفاع الطلب على خدمات التوصيل، خصوصاً خلال ساعات الليل، ما يدفع البعض إلى عرض مبالغ نقدية (إكرامية)، لكي يحصلوا على مستلزماتهم في الوقت المناسب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com