طفلان مواطنان يتبرعان بـ1000 درهم لبرنامج «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي- وام

بادر طفلان إماراتيان، يبلغان من العمر (8 و7 أعوام)، بالتبرع لبرنامج «معاً نحن بخير»، بمبلغ ألف درهم. واعتبرت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، المساهمة المميزة من الطفلين تجسيدا لأروع أمثلة العطاء في سبيل خدمة المجتمع.

ويشجع الصديقان أحمد يحيى الهاشمي ومشعل مبارك الراشدي أفراد المجتمع على المشاركة في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية، حيث تعد هذه المساهمة من الأمثلة التي تؤكد تماسك المجتمع ووحدته عبر تقديم مساهمات مالية وعينية للمساعدة في مواجهة آثار التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.

ويعتبر برنامج «معاً نحن بخير» المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة «معاً»، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، إذ يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

وتستخدم المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي. وقال أحمد يحيى الهاشمي، البالغ 8 أعوام، إن بلادنا تتميز بقيادة حكيمة أعطت أهمية كبيرة للصحة والتعليم. وبدورنا يجب أن نتميز بمساهماتنا، حيث انه من واجبنا المجتمعي أن نساعد بعضنا، ونقف معاً كمجتمع متماسك في وجه هذه التحديات.

ودعا الطفلان سكان أبوظبي كافة إلى التوحد، ليكونوا يداً واحدةً من أجل التصدي لهذا الوضع الاستثنائي. وقال الطفل مشعل مبارك الراشدي: «شاركت في هذه الحملة لتلبية نداء الواجب الوطني».

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 ( بقيمة 100 درهم )، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم). كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد على 1000 درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت، بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.