طفلان مواطنان يتبرعان بـ 1000 درهم لـ"معاً نحن بخير"

المصدر: الإمارات اليوم – أبوظبي

بالفيديو.. طفلان مواطنان يتبرعان بـ1000 درهم لـ"معاً نحن بخير"





أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً نحن بخير" عن تلقي مساهمة مميزة من طفلين إماراتيين يبلغان من العمر ثمانية وسبعة أعوام، بمبلغ 1000 درهم في برنامج "معاً نحن بخير"، مجسدين أروع أمثلة العطاء في سبيل خدمة المجتمع.



وشجع الصديقان أحمد يحيى الهاشمي ومشعل مبارك الراشدي أفراد المجتمع على المشاركة في الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات الحالية. حيث تعد هذه المساهمة من أروع الأمثلة التي تؤكد تماسك المجتمع ووحدته عبر تقديم مساهمات مالية وعينية للمساعدة في مواجهة آثار التحديات الصحية والاقتصادية الحالية.



ويعتبر برنامج "معاً نحن بخير" هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معاً، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وحتى الآن، تم استخدام المساهمات المالية لتقديم الدعم الإضافي لقطاع الصحة وتوفير وجبات غذائية للموجودين في الحجر الصحي.

وقال أحمد يحيى الهاشمي، البالغ من العمر 8 أعوام: "تتميز بلدنا بقيادة حكيمة أعطت أهمية كبيرة للصحة

والتعليم، وبدورنا يجب أن نتميز بمساهماتنا، حيث إنه من واجبنا المجتمعي أن نساعد بعضنا ونقف معاً كمجتمع متماسك في وجه هذه التحديات".

ودعا الطفلان سكان أبوظبي كافة للتوحد ليكونوا يداً واحدةً للتصدي لهذا الوضع الاستثنائي. وقال الطفل مشعل مبارك الراشدي: "شاركت في هذه الحملة لتلبية نداء الواجب الوطني".

