إعفاء السائقين من دفع المخالفات او فحص النظر لمدة 3 شهور عند تجديد رخصة القيادة في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة تجديد رخصة قيادة المركبة الكترونيا ومن دون دفع المخالفات او اجراء فحص النظر المطلوب للتمكن من تجديدها، وذلك لمدة 3 شهور.



وأعفت الهيئة العملاء من المتطلبين، تسهيلا عليهم الحصول على الخدمة حاليا خلال الاغلاق الكامل لمراكز إسعاد المتعاملين في كل انحاء المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 التي تقتضي وجوب الالتزام في المنازل.



واصبحت خدمة تجديد رخصة القيادة غير متوفرة مؤقتاً من خلال مراكز اسعاد المتعاملين. بدءاً من يوم الأحد 29 مارس الماضي.



ويتم إصدار رخصة القيادة الإلكترونية لتحل محل البطاقات الفعلية، وستكون سارية لمدة سنة، وذلك عند تجديدها عبر قنوات الهيئة الالكترونية والذكية المتاحة حاليا.



ويستطيع العملاء الحصول على الخدمة عبر الموقع الالكتروني للهيئة https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/home/public-transport-and-services-updates?lang=ar

وكذلك عبر تطبيقات الهيئة الذكية، مثل تطبيق دبي درايف وتطبيق هيئة الطرق والمواصلات.



وتتضمن إجراءات التقديم والحصول على الخدمة 4 خطوات فقط، تبدا بالتسجيل بالموقع الإلكتروني ثم اختيار صفحة خدمات السائقين ومالكي المركبات ومن ثم ادخال المعلومات المطلوبة ليتم في الخطوة الرابعة الحصول على رخصة القيادة الالكترونية الصالحة لمدة عام.



يذكر ان البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال الشهر الماضي، أظهرت ان عدد رخص القيادة المسجلة في نظام الهيئة وصل الى 2 مليون و420 ألف رخصة في نهاية العام 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة خلال العام 2019 الى 95 ألف و43 رخصة.