«الهلال الأحمر» تطلق مبادرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن مستأجري الوحدات السكنية

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة «انتو بين أهلكم»، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل مستأجري الوحدات السكنية في الظروف الحالية.

وتدعو المبادرة التي تتكون من ثلاثة خيارات ملاك العقارات السكنية لإعفاء المستأجرين من دفع الإيجار أو تخفيض قيمته أول تأجيله.

وأشادت الهيئة باستجابة عدد من ملاك البنايات للمبادرة، معربة عن أملها في أن تجد المبادرة صدى أوسع من خلال فتح باب التجاوب معها أمام الملاك كافة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تأتي استجابة لرغبة بعض الملاك الذين بادروا من أنفسهم، وأعلنوا بدوافع ذاتية عن إعفاء المستأجرين من دفع قيمة الإيجار لأشهر عدة، مشيرة إلى أنها رأت تعميم المبادرة وتوسيع قاعدة المستفيدين منها عبر إتاحة الفرصة للمزيد من الملاك لتعزيزها ودعم أهدافها النبيلة.

وقالت إن «المبادرة تجسد على أرض الواقع روح التكافل والتراحم التي يتمع بها مجتمع الإمارات، وتدعم توجهات القيادة بتعزيز التلاحم المجتمعي، وتمتين الروابط والعلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع كافة».

وأكدت أن المبادرة تساهم في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عن الظروف الصحية الراهنة، وتأثر الكثيرين من التدابير التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا والعمل على منع انتشاره، خاصة الذين يعملون في القطاع الخاص والمهن الخدمية الأخرى.

وأعلنت الهيئة استعدادها لتبني المبادرات التي تأتي من الأفراد والمؤسسات لدعم الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحد من انتشاره.