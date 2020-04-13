بلدية دبا الفجيرة تغلق صالونين و3 مطاعم مخالفة لإجراءات الوقاية

المصدر: سمية الحمادي ـ دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة صالونين نسائي وثلاثة مطاعم لعدم التزامها بإجراءات الوقاية لفيروس كرونا، بعدما رصدت عدد من الاشتراطات الصحية المخالفة، وسوء تداول الأغذية داخل المطعم مع سوء التخزين.



وفي إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع، نفذت البلدية 110 جولة على المحلات خلال الأسبوع الماضي، بهدف التأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر والتأكد من استيفائهم جميع الاشتراطات الصحية وإتباع القوانين، وكذلك التزامهم بما تفرضه البلدية من اجراءات قانونية.



وخالفت البلدية أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا منها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم ارتدائهم الكمامات والقفازات، واستقبال زبائن داخل المحل.



وأفاد مدير عام بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية وعلى أهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة.



وأكد عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة من البلدية و إلى أهمية التعاون التام والتكاتف من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.



وناشدت البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الإتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.