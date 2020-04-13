المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صحة

نوّه قارئ في أبوظبي بالتعاون الكبير الذي تبديه دائرة الصحة في دبي مع المرضى في هذه الظروف الاستثنائية، إذ قامت بتوصيل أدوية مرض السكر له في منزله، في وقت قياسي، على الرغم من ظروف التعقيم، واعتذر له الموظف عن أي تقصير أو تأخير.

مهملات

طالبت متسوقة بزيادة عدد سلال المهملات المغلقة في أرجاء منافذ البيع والجمعيات والمناطق المحيطة بها في أبوظبي، لإلقاء الكمامات وقفازات اليد، بعد خلعها، إذ اشتكت من ندرة السلال، خصوصاً المغلقة، ما يجعل بعض المتسوقين يلقونها على الأرض أو في مناطق مكشوفة.

متطوعون

أعربت قارئة عن سعادتها، بعدما رأت متطوعي الهلال الأحمر ينتشرون في مدخل مركز المارينا التجاري في أبوظبي، مساء الخميس الماضي، ويقومون بتوزيع الكمامات وقفازات اليد والمعقمات على مرتادي المركز قبل الدخول إلى منافذ البيع والصيدليات في المركز، وتوجيه الإرشادات الصحية لهم.

شكر

تلقت «الإمارات اليوم»، عبر الرقم المخصص للاشتراك في النسخة الرقمية، رسائل عدة من القراء، يشكرون فيها الصحيفة على توفيرها النسخة الرقمية أثناء وجودهم في الحجر المنزلي.

عروض

انتقد مستهلكون تقديم متاجر عروضاً ترويجية على السلع، وفق نظام الأيام المتفرقة، الأمر الذي يضطرهم إلى الخروج من المنزل مرات عدة للاستفادة من العروض، بما يتعارض مع توجيهات الحكومة للحد من انتشار «كورونا».

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