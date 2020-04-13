«تنمية المجتمع»: زيادة طلبات دعم أطفال أصحاب هِمم

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

كشف المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي، حريز المر بن حريز، لـ«الإمارات اليوم»، أن «عدد المكالمات التليفونية التي ترد للفريق المختص في الهيئة ازدادت، في الآونة الأخيرة، من الأسر طالبة الدعم والاستشارة لمساعدتها والتخفيف عنها، وإرشادها إلى طريقة التعامل مع أطفالها من أصحاب الهمم».

وتابع أن وجود الأطفال من أصحاب الهمم بشكل دائم في المنزل ممكن أن تظهر نتائجه بوضعين مختلفين، أحدهما أن يعمل وجود الأطفال مع أسرهم بشكل متواصل ولصيق على تهدئة مزاجهم، وتجاوبهم مع خطط التدريب والتأهيل المطبقة داخل المنزل، نتيجة شعورهم بالأمان والحنان والألفة، بسبب وجود الوالدين معهم طوال الوقت وتقديمهما الدعم لهم.

أما الوضع الآخر فنجد فيه أن بعض الأسر تواجه تحدياً كبيراً في التعامل معهم، خصوصاً من فئة أطفال التوحد، وذلك في ظل الضغوط التي تمرّ بها الأسر حالياً، نتيجة العمل عن بعد والتزامها بأوقات العمل في المنزل، إضافة إلى التعليم عن بعد، ومتابعة أبنائها، والتأكد من التزامهم بحضور الدروس والمحاضرات وتأدية الواجبات الدراسية.

ولفت حريز إلى استمرار تقديم خدمات الدراسات الاجتماعية لدعم الأشخاص من أصحاب الهمم، ويتم استقبال طلباتها يومياً إلكترونياً أو هاتفياً عن طريق رقم الهيئة، ومن ثم العمل على إنجازها والتنسيق مع الجهات لتنفيذها.