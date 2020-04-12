"الحمرا" تخفض رسوم التبريد بنسبة 20% دعماً لسكان مجمعاتها

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت شركة التطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة "الحمرا"،عن تخفيض رسوم استهلاك التبريد بنسبة 20% دعماً لسكان فلل بيتي والشقق السكنية في الحمرا رويال بريز، والشقق السكنية في مرسى الحمرا، وشقق نادي الحمرا للجولف، وشقق باب البحر، لتصبح قيمة الاستهلاك 22 فلساً للكيلووات في الساعة بدلا من28 فلساً للكيلو وات في الساعة، اعتباراً من بداية الشهر الجاري.

وقال المدير التنفيذي لـ "الحمرا"،بينوي كوريان، " إن الشركة تعمل باستمرار على ترقية البنية التحتية للتبريد في مجمعاتها بهدف تعزيز العمليات التشغيلية ومساعدة السكان على تحقيق وفورات ملموسة في فواتير الخدمات، مشيرا إلى أنتخفيض الرسوم سيؤدي إلى انخفاض فواتير التكييف بنسبة تتراوح بين 9 و20% مقارنة بالمجمعات السكنية المماثلة في أنحاء الدولة.

وأوضح، " أنه انطلاقاً من إدراك الشركةبالصعوبات التي يواجهها الجميع في ظل الأزمة الحاليةفـإن الشركة تلتزمبالوقوف إلى جانب شركائها للخروج من هذه الفترة العصيبة، كما حرصت الشركة على اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وحماية صحةالسكان باعتبارها أولوية القصوى، ولفت إلى أنه الشركة ستواصل التنسيق عن كثب مع الهيئات الحكومية المختصة حرصاً على حماية الصحة وبهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على سكاننا".



وأوضح أنه تم تشكيل لجنة وفريق إدارة أزمة فيروس "كورونا" لضمان جاهزية المجمعاتللاستجابة لحالات الطوارئ، حيث أصبحت فرق التعقيم على استعداد كامل للتدخل في حال استدعت الحاجة، كما عززت "الحمرا" من عمليات التنظيف والتعقيم في جميع المرافق والمناطق المجتمعية، وأغلقت مؤقتاً مرافقها العامة مثل الشاطئ وصالات الألعاب الرياضية والمسابح ومنطقة ألعاب الأطفال ومناطق الشواء وقاعات الحفلات.

ولفت إلى أن "الحمرا" تتابع الأزمة الصحية العالمية بالتنسيق مع هيئات الصحة العامة في الدولة بهدف دعم السكان على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة.