264 خدمة رقمية تقدمها حكومة عجمان «عن بُعد»

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

أكدت مدير عام دائرة حكومة عجمان الرقمية عهود شهيل لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الخدمات الرقمية المقدمة في الإمارة وصلت إلى 264 خدمة تتميز بالكفاءة والمرونة، لافتة إلى أنه تم توفير منصة حكومية موحدة للاتصال والتفاعل الرقمي بين جميع موظفي الحكومة بعجمان.

وأشارت إلى أن الدائرة دعمت تطبيق «العمل عن بُعد» في الجهات الحكومية بالإمارة من خلال كوادرها التي تتمتع بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة، وتمكنت من توفير منظومة تقنية متطورة تضمن سير وانسيابية العمل بجميع الجهات، لافتة إلى أن التجربة لم تمر بأي عقبات تُذكر، إذ بلغ معدل جاهزية الجهات في حكومة عجمان للعمل عن بعد 95%، فيما بلغت نسبة الجهات المرتبطة بالشبكة الموحدة لحكومة عجمان 100%.

وأضافت عهود شهيل أن نسبة جاهزية دائرة عجمان الرقمية للعمل عن بعد بلغت 100%، فيما بلغت نسبة رضا العاملين بها 94%، لافتة إلى أن إنتاجية العمل زادت بنسبة 20% خلال الفترة الماضية، عازية ذلك لأسباب عدة أبرزها جودة الأنظمة والتطبيقات، ووجود فريق عمل مؤهل يشرف على سير العمل عن بعد «فريق عمل البنية التحتية»، الذي يبذل جهوداً كبيرة لإنجاح عملية العمل عن بعد، إضافة إلى العامل النفسي الذي انعكس إيجاباً على الإنجازات في ظل وجود الموظفين والموظفات بجانب أسرهم وأبنائهم في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.