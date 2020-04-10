مالك "كافيه" في دبي يقدم المشروبات الساخنة ل"خط الدفاع الأول" مجانا على مدار اليوم

المصدر: دبي-الامارات اليوم

خصص المواطن علي خان، محل "كافيه" يمتلكه لتقديم خدمة تقديم القهوة والمشروبات الساخنة مجانا، طوال اليوم لمنتسبي شرطة دبي، والمسعفين في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وخط الدفاع الأول من العاملين في الهيئة التمريضية في جميع مستشفيات دبي وذلك تقديرا وعرفانا لهم على جهودهم الجبارة التي يقومون بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.



وأكد رائد الأعمال الاماراتي علي خان، أن الجهود التي يقوم بها أبطال خط الدفاع الأول ملموسة وواضحة وكبيرة جدا، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، الممتد على مدار اليوم، وقال:" كان من الضروري شكرهم وتقديرهم على ذلك". ولفت الى أنه فضل الاستمرار في فتح " الكافيه"،الذي يمتلكه في منطقة ند الحمر السكنية في دبي بدلا من غلقه لقلة الزبائن ، وتخصيصه لتقديم القهوة والمشروبات الساخنة لهؤلاء الأبطال طوال اليوم مجانا".



وأضاف أن هذه "المساهمة البسيطة لا تفيهم حقهم، فما يقدمه رجال الشرطة والهيئة التمريضية والدفاع المدني والاسعاف أكبر من ذلك بكثير، ومن واجب المجتمع بمختلف فئاته دعمهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة".



وأشار علي خان أن "الظروف الحالية استثنائية وغير مسبوقة، ولم تمر على العالم والدولة، لكن التعاضد والتعاون هو السبيل للخروج منها" مبديا تفاؤله بقدرة الدولة على تجاوز هذه الأزمة وعودة الأمور الى نصابها سريعا عقب الانتهاء من مشكلة الفيروس، موضحا أن "اقتصاد الامارات قوي ومتنوع، ويستطيع تجاوز هذه الازمة الصعبة، والتعافي منها بشكل أفضل وأسرع من غيره".

