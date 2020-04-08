«بن حم» تدعم أسر مقيمة بـ 10 ملايين درهم

المصدر: العين ـ الإمارات اليوم

قدمت مجموعة بن حم، 10 ملايين درهم دعماً لعدد من الأسر المقيمة من ذوي الدخل المحدود، في مجالات التعليم والصحة والسكن بهدف تخفيف العبء عن كاهلها وتوفير مقومات العيش الكريم لها.



وأكد عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، مسلم بن حم العامري، أن «قيادة الدولة تقدم الدعم للسكان مواطنين ومقيمين، ودورنا الآن أن نكمل مسيرة الخير التي بدأها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه قادتنا الكرام، في مد يد العون لكل محتاج، والمجموعة تواصل ما بدأته منذ تأسيسها في دعم الأسر المتعففة من المقيمين لنكون كلنا في صف واحد ويد واحدة في مواجهة مختلف التحديات».



وقال: «تعودنا في بلاد زايد أن يعم خير الدار على الجميع، وأن نصطف جميعاً خلف توجيهات قيادتنا لبذل الغالي والنفيس لمواجهة أي أزمة أو ظروف طارئة، فكلنا اليوم نسير وفق توجهات القيادة، ونعمل تحت ظلها لجعل بلادنا الأقوى، والسباقة دائما للمبادرات الإنسانية، ومساعدة المحتاجين، وهذا ما سنعلمه للأجيال المقبلة».



وأشار بن حم إن «خدمة المجتمع مفروضة على كل من يستطيع أن يقوم بذلك، وتفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف والطموحات الوطنية هو هدف نسعى إليه دوما، وتوفير روافد غير حكومية تسهم مساهمة حقيقية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي تشهدها الإمارات، وكذلك تشجيع روح المبادرة وترسيخ مفهوم العمل الخيري في المجتمع».

