لجنة وطنية عليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات برئاسة عبدالله بن زايد

المصدر: دبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

ويترأس اللجنة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويأتي تشكيلها في ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع، وتنسيق العمل فيما بينهم.

وستقوم اللجنة بالإشراف على عمل كل الجهات التطوعية على مستوى الدولة خلال الأزمات، وتفعيل منصة «متطوعين.إمارات» كمنصة رئيسة لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات، وضمان صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، نائباً للرئيس، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الدولة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير خميس الخييلي، ورئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة محمد عبدالله الجنيبي، والأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق، ومدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث عبيد الحصان الشامسي.



اللجنة تهدف إلى تطوير منظومة مستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات.

تفعيل منصة «متطوعين.إمارات» لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات.

دعم المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم.