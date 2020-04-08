المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعقيم

لاحظ متسوقون وجود ازدحام في منطقة خدمة تعقيم عربات التسوق بمنافذ بيع السلع الغذائية الكبيرة، مقترحين تخصيص أكثر من عامل للقيام بهذه المهمة، لتجنب الزحام.

إجراءات

قامت بعض البنايات السكنية، في أبوظبي، باتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا»، مثل تحديد عدد الأشخاص في المصعد، بحيث لا يزيد على ثلاثة، ووضع لاصقات على أرضية المصعد توضح المسافات بينهم، واتجاه الوقوف.

ثقة

أثنى قراء على تعامل دولة الإمارات مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وثقتهم بالخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، ما يشعرهم بالاطمئنان والراحة.

امتحانات

يعاني طلبة السنة النهائية في المناهج الأجنبية حالة حيرة، بسبب اقتراب الموعد المحدد لامتحانات نهاية العام، دون أن يعرفوا مصيرهم، خصوصاً امتحاني وزارة التعليم لمادتي العربي والدين، إذ كان مقرراً إجراؤهما بدءاً من 26 أبريل الجاري.

كمامات

اشتكى قراء من تراجع المعروض من أقنعة الوجه (الكمامات) في السوق، بعد أن توافرت لفترة، مشيرين إلى أنهم بحثوا عنها في العديد من المنافذ الكبرى والصيدليات لكنها نفدت، وكذلك الأمر بالنسبة للطلب عبر الإنترنت.

تباعد

لاحظ قراء أن بعض المتسوقين لايزالون لا يراعون مسافة الأمان والتباعد أثناء تسوقهم في المتاجر، على الرغم من التوعية المكثفة في كل وسائل الإعلام.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com