1500 متطوع بالشارقة للحد من انتشار "كورونا"

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكد مدير الخدمات الاجتماعية بالشارقة أحمد الميل خلال مداخلة له عبر برنامج "الخط المباشر" أنه خلال الفترة الحالية وفي ظل الظروف الراهنة التي تستدعي التعاون والتكاتف لمواجهة أزمة "كورونا" والحد من خطر انتشار الفيروس، تم بالتعاون مع الجهات المعنية والأمنية بالشارقة توفير العديد من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع بمختلف الجهات الاجتماعية والطبية والخيرية المحتاجة لمتطوعين، إذ كان هناك إقبال كبير من قبل الفئات المجتمعية كافة للتسجيل في الفرق التطوعية ووصل عدد المتطوعين إلى نحو 1500 متطوع للأن.



وأشار إلى أن المتطوعين تم توزيعهم على الجمعيات التعاونية، والجمعيات الخيرية والمنشآت الصحية، وجميع الجهات التي تحتاج للمتطوعين.

ولفت إلى أنه توفير الأدوية وتسليمها لكبار السن والحالات غير طارئة لمدة شهرين ولغاية منتصف مايو المقبل، لافتاً إلى أنه تم تقليص زيارات الرعاية المنزلية للحالات غير طارئة والتي لا تعاني من أمراض مزمنة وحرجة، وبقيت الزيارات للحالات الطارئة منهم، مشيراً إلى أن الدائرة تحاول قدر الإمكان تقديم الرعاية الصحية للمسنين دون الحاجة لزيارة المراكز الطبية والمستشفيات.



وبين أنه في ظل الظروف الحالية كلما قل الاختلاط كل ما كانت الأسرة محمية بشكل أفضل، وبناءً على ذلك تم تقليص زيارات الرعاية المنزلية.