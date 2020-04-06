»الخارجية» تطلق خدمة «لا تشلون هم«

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أطلقت وزارة الخارجية و التعاون الدولي خدمة "لا تشلون هم" لأعضاء البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، بهدف صون صحتهم، وتعزيز سلامتهم، وتوفير فريق مخصص لضمان تنسيق وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال الإحاطة الإلكترونية عبر الفيديو، التي عقدتها الوزارة أمس، وأطلعت خلالها منتسبيها على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) التي تواجه العالم حالياً.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مداخلته خلال الإحاطة الإعلامية، أن "صحة وسلامة كل أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج وعائلاتهم، والكوادر العاملة بالسفارات والقنصليات، تشكل أولوية قصوى بالنسبة لنا.. والوزارة حريصة على توفير كل أشكال الدعم والمساعدة لهم، وتأمين مختلف احتياجاتهم، سواء الوقائية أو الصحية أو غيرها".

وتوجه سموه بالشكر إلى أعضاء بعثاتنا الدبلوماسية على جهودهم المبذولة لخدمة الوطن، وقال إنه بتكاتف جهودنا جميعاً ستتمكن دولة الإمارات من تجاوز هذا التحدي.

من جانبه، استعرض خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية الجديدة لسفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة والدبلوماسيين في الخارج، التي تهدف إلى صون صحتهم وسلامتهم.