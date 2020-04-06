إعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية بعجمان

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ولضمان استمرارية الأعمال، ودعم قطاعات الأعمال والمتعاملين والمستثمرين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس "كورونا"، قررت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تخفيض الرسوم للخدمات التالية:

١- إعفاء 20% من رسوم تصديق العقود الإيجارية (السكنية والتجارية) حتى 30 يونيو 2020

٢- إعفاء 30% من رسوم النظافة العامة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020

٣- إعفاء مواقف المركبات في الأماكن المخصصة لها حتى تاريخ 30 أبريل 2020