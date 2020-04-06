تخصيص طائرتين لإجلاء مواطني الدولة الموجودين في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

خصصت الدولة طائرتين لإجلاء أكثر من 80 إماراتياً من المملكة المتحدة، أمس وغداً.

والمواطنون موجودون إما للدراسة أو لتلقي العلاج الطبي، ولم يتمكنوا من العودة بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الدولة، يوم 24 مارس الماضي.

وأفاد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، بأن هاتين الرحلتين من بين 43 رحلة تم تنظيمها لإعادة 1783 مواطناً إماراتياً من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن هناك 22 عملية إجلاء جارية، وسيتم الانتهاء منها في الأيام المقبلة، لإعادة نحو 641 مواطناً إماراتياً إلى الوطن.

وقال: «نحن فخورون بفريقنا، الذي عمل بلا كلل، خلال الأسبوع الماضي، لمساعدة مواطني الإمارات على العودة إلى ديارهم».

من جانبه، أكد سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، منصور عبدالله خلفان بالهول، أن «رفاهية مواطنينا هي أولويتنا القصوى، ولهذا السبب اتخذت حكومتنا إجراءات صارمة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد داخل الدولة».

وأضاف أن «مثل هذا الالتزام الثابت يعني أيضاً بقاء مواطنينا في منازلهم، للمحافظة عليهم آمنين في هذا الوقت الصعب».