المصدر: دبي-الامارات اليوم.

شحنة

اشتكى قارئ تلقيه رسائل يومية من شركة أرامكس للشحن عبر «واتس أب»، لتأكيد أن شحنته ستصل في اليوم نفسه، لكن لم يتسلم شحنته لمدة أسبوع كامل.

مبادرات

يطالب قراء أصحاب العقارات بإعلان مبادرات مجتمعية للتضامن مع الكثير من المستأجرين، ممن تأثرت دخولهم المالية بسبب ظروف مواجهة فيروس كورونا، وذلك بإلغاء أو تأجيل الأقساط المترتبة عليهم خلال هذه الفترة.

وعي

لاحظ قراء أن الكثير من العمالة الآسيوية، مازالت يعوزها الوعي الصحي اللازم بخطورة فيروس كورونا المستجد، وطرق انتشاره، إذ لايزالون يلتقون بأعداد - ليست قليلة - ملاصقين لبعضهم بعضاً، ولا يرتدون الكمامات.

إغلاق

أفاد مستهلكون في أم القيوين بقيام محال تسوق بإغلاق أبوابها الساعة السابعة مساءً، بدلاً من الساعة الثامنة توقيت بداية فترة التعقيم الوطني، الأمر الذي أربكهم، وجعلهم يبحثون عن منافذ بيع أخرى لاستكمال شراء احتياجاتهم الأساسية.

بدائل

طالب قراء الجهات الأكاديمية والعلمية، بإطلاع الجمهور على بدائل التعقيم والكمامات التي يمكن صناعتها منزلياً، خصوصاً مع ارتفاع أسعار تلك المواد بشكل لافت خلال هذه الفترة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com