المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطبيقات

طالب مواطنون ومقيمون هيئة تنظيم الاتصالات بإتاحة استخدام تطبيقات الاتصالات المرئية، خصوصاً «واتس أب»، و«سكايب»، بما يسمح للطلاب بتلقي تعليمهم بيسر، وتحقيق التواصل بين الأسر في ظل الالتزام بالبقاء في المنزل.

خدمات

طالب متعاملون مع هيئات ودوائر محلية في الدولة، بضرورة أن تنشر كل دائرة على موقعها وحساباتها الإلكترونية، وسائل تقديم الطلبات وكيفية الحصول على الخدمات عن بعد، لافتين إلى أنهم لا يستطيعون التواصل مع بعض الدوائر، ما يعطل خدماتهم.

كمامات

لاحظ مستهلكون أن بعض الموظفين في متاجر بالدولة يرتدون كمامات مصنوعة من القماش، وهي كمامات غير صحية، ولا تقي من الأمراض المعدية، ما يعرض الموظفين والمتسوقين لخطر انتقال العدوى.

قفازات

يرتدي عاملون في متاجر الأغذية قفازات بلاستيكية طوال ساعات عملهم، ويؤكد أطباء أن هذه القفازات قد تشكل خطراً على المستهلكين، إذ إنها قد تحمل فيروسات وتنقلها من سلعة إلى أخرى، مطالبين بإلزام العمال باستخدام المعقمات وغسل الأيدي بصورة مستمرة.

معقمات

قال أطباء إن متاجر تبيع معقمات للجمهور زاعمة أنها تقي من الفيروسات، في حين أن تلك المعقمات لا تحوي مادة الحكول التي تعد الأساس في قتل الفيروسات، موضحين أن المعقم لابد أن يحوي كحولاً بنسبة لا تقل عن 60%، ويكون ذلك موضحاً على عبوة المعقم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com