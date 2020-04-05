تعقيم يومي للأحياء السكنية في دبا الحصن وكلباء

المصدر: سمية الحمادي - المنطقة الشرقية

نفذت بلدية دبا الحصن في الشارقة، بالتعاون مع مركز شرطة دبا الحصن الشامل، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة)، عملية تعقيم شاملة لجميع أحياء ومناطق المدينة.

وأكد مدير البلدية، طالب عبدالله اليحيائي، حرص البلدية على تنفيذ وإنجاز برنامج التعقيم الوطني، لما فيه خير ومصلحة السكان، حيث شمل البرنامج المناطق والشوارع والحدائق والمباني، وصولاً إلى مداخل المنازل بهدف تحقيق أعلى معدلات التعقيم.

كما أنهت بلدية كلباء تعقيم أحياء المدينة ومرافقها العامة.

وتضمنت أعمالها تعقيم كورنيش بحيرة كلباء، وشارع الوحدة وامتداده لشارع الشيخ سعيد القاسمي.

وتميزت عمليات التعقيم باستخدام أحدث الوسائل المستدامة والصديقة للبيئة.

وشارك فيها أكثر من 43 شخصاً توزعوا بين فنيين مختصين وعمال ومراقبين وسائقي حافلات.

وستتجدد الأعمال يومياً طوال الفترة المحددة لبرنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، بالتنسيق مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.