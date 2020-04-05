30 متطوعاً لتوصيل الأسماك إلى منازل المشترين بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

أكد رئيس جمعية الفجيرة للصيادين، محمود الشرع، تسجيل 30 مواطناً تطوعوا لتوصيل الأسماك إلى منازل المشترين في الفجيرة، «الأمر الذي يضمن عدم حدوث تجمعات على طاولات الصيادين المخصصة للبيع».

وأضاف أن الجمعية أطلقت خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل مقابل رسوم 10 دراهم لكل طلب، بعد صدور قرار إغلاق أسواق السمك، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وأوضح الشرع أن الجمعية خصصت 12 شخصاً في المرحلة الأولى من إطلاق الخدمة، ونسقت مع الجهات المعنية لنشر أرقام هواتفهم للراغبين في شراء الأسماك وتوصيلها إلى منازلهم، بعد اختيار الأنواع التي يريدونها منها، وتحديد الكمية المطلوبة، مؤكداً رفض الطلبيات المبالغ فيها. وأضاف أن الطلبيات تصل إلى جميع المناطق الشرقية، بما في ذلك المناطق القريبة، التي تتبع الشارقة (خورفكان وكلباء ودبا الحصن)، لافتاً إلى أن «حجم الطلبيات زاد خلال الأسبوع الماضي، ما تسبب في تأخر وصولها إلى المشترين، وهو ما حمل 18 مواطناً على التقدم للجمعية كمتطوعين لحل هذه الإشكالية، ليصبح العدد الإجمالي حالياً 30 متطوعاً».

وأكد الشرع تسجيل ما بين 100 و120 طلباً على خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل يومياً، مؤكداً أن جميع الأسماك محلية وطازجة، وتباع بأسعار تراوح بين 30 و45 درهما للكيلوغرام حداً أقصى.

10 دراهم رسوم خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل لكل طلب.