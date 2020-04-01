«طرق دبي»: إغلاق وتعديل أوقات عمل «إسعاد المتعاملين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إغلاق وتعديل مواعيد عمل مراكز إسعاد المتعاملين، اعتباراً من اليوم إلى التاسع من أبريل، قابلة للتعديل والتغيير، في إطار «برنامج التعقيم الوطني» الذي تنفذه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية التي تتخذها الهيئة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتفعيلاً لتقديم الخدمات للمتعاملين عبر القنوات الإلكترونية والذكية.

وسيتم تعديل أوقات عمل مركزي إسعاد المتعاملين في البرشاء وديرة، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً، وسيتم إغلاق مراكز الهيئة المشتركة مع بلدية دبي في العوير والمنارة والكفاف والطوار، وكذلك إغلاق 12 مركزاً من مراكز مزودي الخدمات، وتشمل المراكز التالية: الشيراوي، وكارس الممزر، وسبيدفت، ومراكز تسجيل في منطقة ديسكفري جاردنز، والمدينة العربية، والطوار، ومراكز واصل في الجداف، والعربي سنتر، وند الحمر، ومركزا مميز في البرشاء والمزهر، ومركز شامل في المحيصنة.

وسيتم خلال الفترة ذاتها تعديل أوقات عمل 15 مركزاً لمزودي الخدمات، لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، وتشمل المراكز التالية: مركزا أتو برو في منطقتي السطوة والمنخول، ومراكز تسجيل في مناطق القصيص والبرشاء والورسان وموتور سيتي والعوير وجبل علي وحتا، ومراكز شامل في مناطق الحضيبة والقصيص وند الحمر، ومركز المتكاملة في القوز، ومركز تمام الكندي، ومركز كارس في ديرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أغلقت في 22 مارس الجاري مركز إسعاد المتعاملين في منطقة أم رمول.

ودعت المتعاملين لاستخدام القنوات الإلكترونية والذكية لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، كما دعت مرتادي مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات إلى التعاون مع موظفي المراكز، وترك المسافة الكافية بين المتعاملين (التباعد الجسدي).