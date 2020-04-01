دليل لاستثمار طاقات الشباب في المنزل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب «دليل استثمار طاقات الشباب في المنزل»، إحدى المبادرات الوطنية التسع الرامية إلى رفع جاهزية الشباب الإماراتي وتعزيز دوره الفعال في التعامل مع الأوبئة، والحد من تأثيراتها المجتمعية وكل مناحي الحياة في دولة الإمارات.

ويهدف الدليل إلى استغلال أوقات الشباب على النحو الأمثل، والاستثمار في صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم في تخصصهم وكل مجالات الحياة المتنوعة، واحتراف هواياتهم، واكتساب المعرفة خلال ساعات تواجدهم في المنزل، ويساعدهم على ابتكار حلول وآليات من أجل توظيف تلك المهارات والطاقات في تنفيذ العديد من الأعمال خصوصاً خلال العمل عن بُعد.

وقال مدير عام المؤسسة سعيد النظري: «يوفر الدليل أفكاراً مبتكرة تم تطويرها من خلال الشباب أنفسهم، لإضافة مهارات ومعارف جديدة في حياتهم».