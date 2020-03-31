تخفيض المخالفات المرورية 50% لمدة 3 شهور

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة:

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال جلسته التي عقدت صباح اليوم عن بعد عن حزمة من المحفزات الحكومية لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد التي تنبثق من حرص المجلس على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة.

وتضمنت المحفزات خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020 ولمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/4/2020.