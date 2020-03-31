قرار جديد من "أبوظبي للتقاعد" لدعم مؤسسات القطاع الخاص

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أتاح صندوق أبوظبي للتقاعد لجهات العمل في القطاع الخاص إمكانية تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد)، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة

وأشار الصندوق إلى أنه بات بإمكان 1154 جهة عمل في القطاع الخاص ، يعمل لديها 8765 مواطناً، التقدم بطلب تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية، اعتباراً من اليوم 31 مارس، للاستفادة من التسهيلات التي تطبق على اشتراكات شهر مارس الحالي.

وشدد الصندوق على أن تأجيل سداد الاشتراكات سيتم دون تحميل الجهات أية مبالغ إضافية، موضحاً أن المهلة ستكون قابلة للتمديد.