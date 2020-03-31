محمد بن زايد لـ «الفرق الوطنية»: مسؤوليتكم تاريخية.. ونتابع جهودكم بتقدير وعرفان

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف.

وقال سموّه إن الفرق الوطنية المعنية بالتصدي لأزمة «كورونا» عليها مسؤولية وطنية تاريخية، معبّراً عن ثقة القيادة بأن تثمر جهودها في تحقيق النصر في هذه المعركة.

وأعرب سموّه عن فخره بمواقف المواطنين والمقيمين في هذا الوقت الصعب.

وقال سمو ولي عهد أبوظبي، في تغريدات على «تويتر»، أمس: «تابعت خلال لقاء مرئي مع المسؤولين مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة (فيروس كورونا) .. الإمارات، بفضل الله، لديها القدرة والمرونة للتعامل مع مختلف الظروف»، مضيفاً سموّه «خالص الشكر للجهات وكوادرها الذين يحافظون على سمعة دولة الإمارات وكرامتها وصحتها واقتصادها وتعليمها وأمنها ومستقبلها».

وتابع سموّه «نعيش مع العالم كله مرحلة تحدٍّ صعبة.. وأقول للفرق الوطنية: عليكم مسؤولية وطنية تاريخية، والقيادة تتابع بتقدير وعرفان جهودكم في الميدان.. وكلنا ثقة أنها ستثمر بعون الله نصراً في هذه المعركة، ما تقومون به سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن».

وأضاف سموّه «في هذه الأزمة.. نفخر بمواقف المواطنين والمقيمين، ولنا الشرف بخدمتهم.. ونعتز بإخوتنا المقيمين الذين نسعد بهم على أرضنا.. قمة الوفاء حين نراهم يرددون النشيد الوطني الإماراتي في هذا الوقت الصعب.. نحن محظوظون بالجميع في وطننا.. وبمشيئة الله سنتجاوز معاً هذه المرحلة».

ولي عهد أبوظبي:

• «نحن محظوظون بالجميع في وطننا.. ولنا الشرف بخدمتهم».